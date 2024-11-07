عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة باوك في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رود فان نيستلروي، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باوك في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وباوك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة باوك في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مازراوي، جوني إيفانز، فيكتور ليندلوف، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هوليوند، أليخاندرو جارناتشو، أماد ديالو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد باوك في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.