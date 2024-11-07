نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حضور ديانج.. ثنائية حمدالله تقود الشباب لإسقاط الخلود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الشباب، في خطف ثلاث نقاط ثمينة من الخلود بالفوز عليه بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

نتيجة مباراة الشباب والخلود

جاء الشوط الأول متواضعا من كلا الجانبين ولم يشهد الكثير من الهجمات الخطيرة والفرص المؤكدة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح الشباب في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 عن طريق حمدالله من ركلة جزاء.

أما الهدف الثاني جاء من توقيع حمدالله أيضًا بعد تمريرة متقنة من زميله الجوير.

وعلى الجانب الآخر، حاول لاعبو الخلود تسجيل هدف من أجل حفظ ماء الوجه ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لتنتهي المباراة بفوز الشباب بهدفين نظيفين.

وشهدت المباراة، مشاركة المالي أليو ديانج لاعب الأهلي المصري المعار إلى الخلود.

وبهذه النتيجة، يحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بينما ظل الخلود في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.