نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الشباب لمواجهة الخلود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الشباب عن تشكيل الفريق لمواجهة الخلود بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

تشكيل الشباب لمواجهة الخلود في الدوري السعودي

يخوض الشباب المباراة وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة

بينما يدخل الخلود هذه المباراة وهو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط.

من المقرر أن يخوض الشباب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: روبرت رينان- نادري الشراري- السعدي

الوسط: كريستيان جوانكا- الطاني- ويسلي هوت - الجوير

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله- كامارا - جاك بونافينتورا.