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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات عن انضمام الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لقائمة الفريق الأول لكرة القدم التي ستشارك في مباراة سموحة القادمة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

عودة شلبي ودونجا لقائمة الزمالك لمواجهة سموحة.. وغياب هذا اللاعب

وفي نفس السياق، أكد المصدر ذاته أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد اختار ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقائمة المباراة، بينما تم استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لملاقاة سموحة في مباراة هامة بالدوري المصري الممتاز.

يستعد الزمالك لملاقاة سموحة في تمام الخامسة مساء الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.