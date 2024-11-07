نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سامسون.. لاعب جديد يعرض التنازل عن مستحقاته لمغادرة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مهاب ياسر، لاعب نادي الزمالك، اقتراحًا لمسؤولي الفريق الأبيض بالتنازل عن مستحقاته المالية مقابل فسخ عقده ورحيله عن النادي خلال الفترة المقبلة، نظرًا لصعوبة مشاركته مع الفريق بعد خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

ويأتي هذا القرار بعد وقت قصير من فسخ النادي تعاقده مع البنيني سامسون أكينولا، الذي أعلن النادي رحيله بشكل رسمي مساء أمس.

مهاب ياسر يطلب الرحيل

وأكد مصدر مقرب من مهاب ياسر في تصريحات صحفية، أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى فريق آخر يتيح له فرصة المشاركة بشكل أكبر في المباريات، حيث عرض التخلي عن مستحقاته مقابل إنهاء عقده مع الزمالك.

وأوضح المصدر أن جوزيه جوميز منح اللاعب الضوء الأخضر للرحيل بعد جلسة جمعتهما، لافتًا إلى أن فرص مهاب ياسر في اللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي أصبحت ضئيلة جدًا، مما يعني أن رحيله عن الفريق بات قريبًا.

ويمنع جوزيه جوميز مهاب ياسر، إلى جانب الثنائي محمد عاطف وسيف فاروق جعفر، من الانضمام للتدريبات الجماعية، وبدلًا من ذلك وضع لهم برنامجًا تدريبيًا خاصًا تحت إشراف المدرب العام أحمد مجدي ومدرب الأحمال، معتبرًا أن استمرارهم في التدريبات الجماعية يشكل عبئًا غير ضروري.

وكان الزمالك قد تعاقد مع مهاب ياسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من نادي الداخلية.

