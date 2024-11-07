نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العين الإماراتي يستقر على خليفة كريسبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي العين الإماراتي استقر على التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم خلفًا للمدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو.

جارديم يقترب من تدريب العين الإماراتي

وأضاف الإيطالي فابريزيو، أن إدارة العين أتمت الاتفاق مع البرتغالي ليوناردو جارديمو على كافة التفاصيل المالية والشخصية، ومن المتوقع أن يوقع خلال الأسبوع الحالي على عقود تدريبه للفريق حتى يونيو 2025.

وقد أعلن النادي الإماراتي مساء أمس الاربعاء، عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو، بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه الفريق تحت قيادته في الآونه الأخيرة.

وتعرض العين لهزمتين متتاليتين أمام الأهلى في بطولة إنتركونتيننتال بثلاثية نظيفة، والنصر السعودي فى دوري أبطال آسيا للنخبة، بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويعاني الفريق الإماراتي أيضًا في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط.