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أحمد جودة - القاهرة - قال علاء إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق، إنه لا بد من أن يدعم اللاعبين التحكيم قبل طلب خبير أجنبي، وهناك ثقافة مختلفة للاعب المصري، خاصة في فارق التعامل مع الحكم المصري ومع الحكم الأجنبي.

نجم الكرة المصرية السابق: هناك رفق واحتواء للاعبي القطبين.. ومُسرب التسجيلات حكم

وأضاف علاء إبراهيم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الأمور من الحكام مع لاعبي الأهلي والزمالك تتم بطريقة ومع غيرهم بطريقة، وهناك رفق وهناك احتواء، والتحكيم ينقصه كثيرا.

وتابع نجم الأهلي السابق: يُهمني أن نعطي للحكام حقوقهم، ونستقدم خبير أجنبي بآلاف الدولارات، وتتأخر مستحقات الحكام عامين أو ثلاثة، والأولى أن نستقدم خبراء لمنح خبرات على فترات بدلًا من خبير واحد دائم.

واختتم علاء إبراهيم: من سرب التسجيلات هو حكم ونحتاج أمورا كثيرة للتحكيم ولا أعفي التحكيم، لكن أيضًا المعاملة تختلف تماما من جانب اللاعبين إذا كان الحكم مصريًا عما إذا كان أجنبيًا.