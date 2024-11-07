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أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة الفريق لمباراة سموحة، التي ستجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من دوري Nile للمحترفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

لهذا السبب.. استبعاد مهاجم الزمالك من مباراة سموحة في الدوري

وأفاد مصدر من الجهاز الفني للنادي في تصريحات، أن استبعاد الجزيري جاء بسبب قرار فني من المدرب، مؤكدًا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة وهو جاهز للمشاركة.

وأضاف المصدر أن ناصر منسي، إلى جانب عمر فرج، تم تضمينهما في القائمة، مع احتمالية أن يقود منسي هجوم الفريق في المباراة المقبلة.