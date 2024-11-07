نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم سابق: مفاجأة وصدمة كبيرة تنتظر لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، عن مفاجأة وصدمة كبيرة تنتظر لجنة الحكام، من جانب لجنة حكام فيفا.

محمد صلاح عبدالفتاح: مفاجأة وصدمة كبيرة تنتظر لجنة الحكام

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الاتحاد الدولي أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري، بسبب مقاعد القائمة الدولية، وزيادة المقاعد وإرسال أسماء احتياطية دون أسباب، وتم إرسال 9 أسماء بدلًا من 7

وتابع عبد الفتاح: مجدي رزق أرسل تأكيدًا أنه تم زيادة الأسماء بواقع اسمين هما من أبناء الحكام أو أعضاء اللجنة، وبعدها تمت إقالته.

واختتم الحكم الدولي السابق: لجنة الحكام تجاهلت خطابات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وخطابات كاف، وسيكون هناك مفاجأة كبيرة خلال الأيام المقبلة، وللمرة الثالثة على التوالي يتم رفض القائمة الدولية.

