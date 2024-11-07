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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الصربى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام حرس الحدود المقرر لها فى الخامسة مساء على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري وحرس الحدود فى لقاء اليوم

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكرى، كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو، هشام عادل بلحة، مروان داوود، بنجامين بواتنج.

خط الهجوم: ايمانويل، فادى فريد.

وأعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود أيضًا عن تشكيل فريقه.

وضم التشكيل كلا: محمود الزنفلى، فوزى الحناوى، اسلام ابو سليمه، محمد الدغيمى، محمود اوكا، محمد روقا، محمود ممدوح، ايزى ايميكا، إسو، تريسيور، محمد مصطفى.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة برصيد ثلاث نقاط عقب فوزه فى الجولة الأولى على فاركو بهدف دون رد بينما يدخل الحرس اللقاء دون رصيد بعد خسارته فى نفس الجولة أمام سموحه بثلاث أهداف مقابل هدف.