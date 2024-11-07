ثنائي المصري يلمعان في مباراة منتخب الشباب الودية أمام تنزانيا

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أحمد جودة - القاهرة - شارك ثنائي فريق الشباب بالنادي المصري، الحارس أحمد وهب والمهاجم أحمد شرف، في مباراة منتخب مصر للشباب الودية أمام منتخب تنزانيا، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي.

ثنائي المصري يلمعان في مباراة منتخب الشباب الودية

و انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، حيث قدم الفريقان أداء متقاربا مع بعض المحاولات الهجومية من كلا الجانبين.

وظهر الحارس أحمد وهب بمستوى جيد في حراسه مرماه، حيث نجح في التصدي لعدة محاولات هجومية لمنتخب تنزانيا، مما ساهم في الحفاظ على نظافة شباكه طوال المباراة.

واشاد الجهاز الفني لمنتخب الشباب بأداء وهب الجيد وتركيزه العالي في الملعب.

بينما سعى أحمد شرف المهاجم إلى اختراق دفاعات المنتخب التنزاني عبر تحركاته السريعة إلا أن التكتل الدفاعي للفريق الضيف حال دون ترجمة جهوده إلى أهداف.

ظهر شرف بإمكانيات عالية تعكس قدرته على تقديم إضافة قوية لمنتخب الشباب في المباريات المقبلة.

ويعتبر إشراك ثنائي النادي المصري في هذه المباراة تأكيدا على تميز اللاعبين وقدرتهما على اللعب ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب.