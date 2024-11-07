نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاؤل وهدوء وترقب فى الأولمبى بعد عوده الهلباوى بالقانون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من التفاؤل والترقب بعد عودة الدكتورة ماجدة الهلباوى نائب رئيس النادى لمنصبها وحضورها الجلسة الأخيرة للمجلس فى وجود الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وكانت الدكتور ماجده الهلباوى نحجت فى انتخابات نوفمبر 2021 على منصب نائب الرئيس إلا أن مجلس إدارة النادى قام بشطب عضويتها من النادى وتجميد عضويتها بالنادى فى فبراير 2022 مما دفع الهلباوي إلى القضاء.

وخاضت ماجده الهلباوى جولات قضائية عديده انتهت جميعا بصدور أحكام نهائية بإعادة عضويتها للنادى وعودتها لمنصبها كنائب لرئيس النادى.

وشهدت عوده الهلباوى عده طعون من الإدارة انتهت جميعًا لصالحها مما دفع وزير الشباب والرياضة إلى إعطاء تعليمات بتنفيذ الأحكام القضائية.

وتدخلت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وحضرت الجلسة الأخيرة لمجلس إدارة النادي التى شهدت حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

ودعت الدكتورة صفاء الشريف الجميع داخل الأولمبى إلى فتح صفحة جديدة ونبذ الخلافات.

واستقبل أعضاء النادى عودة الهلباوى بحاله من التفاؤل.