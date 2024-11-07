نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعقد جلسات تخصصية للاعبي المصري قبل مواجهة الجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، على عقد جلسات تخصصية مع لاعبي الفريق، في إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة بين الفريق البورسعيدي ونظيره نادي الجونة، لرفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية قبل هذه المباراة.



يأمل الجهاز الفني للمصري من خلال هذه الجلسات إلى تعزيز الأداء الفردي والجماعي للاعبين وتحديد استراتيجيات اللعب المناسبة لمواجهة نقاط قوة وضعف الجونة.

وركز علي ماهر خلال الجلسات على توجيه اللاعبين حول كيفية تنفيذ التكتيكات الدفاعية والهجومية، مع تقديم نصائح خاصة للاعبي خط الوسط والهجوم لتعزيز التعاون بينهم.

ويعمل الجهاز الفني البورسعيدي على تقديم أداء متوازن بين الهجوم والدفاع كما يقوم بتقييم أداء اللاعبين في التدريبات اليومية لتحديد الجاهزين للمشاركة الأساسية وضبط تشكيلة الفريق بشكل دقيق.



موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري.