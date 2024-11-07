نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. هذه الأندية تتسارع لضم محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن مفاجأة كبرى بشأن ملف مستقبل محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وموقفه من البقاء أو الرحيل لاقتراب انتهاء عقده ولم يتم التجديد له.

هذه الأندية تتسارع لضم محمد صلاح

وقال عبدالهادي ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "الصحف العالمية تؤكد أنه هناك اهتمام بمحمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من قبل أندية الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني".

ورد على ذلك ضياء السيد: "محمد صلاح هو دلوقتي من أفضل لاعيبه العالم وعلطول يعني واتقال السنة اللي فاتت أنهم بيفضلوا يبيعوا عقده لأنه كان فاضل سنة وميمشيش فري ودلوقتي ممكن يكون رامي وكيله شغال في المفاوضات ولسه مفيش وصول لاتفاق".

واختتم: "محمد صلاح تاريخه والأرقام اللي بيعملها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هو نفسه يكمل معاهم ويبقي من أساطير ليفربول التاريخين أكتر ويحطم أرقام بعد ولكن الفترة دي في حاجات كتير بتختلف طول ما العقد لسه متفقوش على التجديد وفاضل شهر وهيدخل فترته الحرة والهلال في حاجة إليه قبل كأس العالم للأندية وهيكون حافز للمنافسة على البطولة وحسبة محمد صلاح لا أحد يعلم كيف ستكون وخاصة هم حددوا بديله وهو عمر مرموش!".