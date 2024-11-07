نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن مفاجأة كبرى بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديدة والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

وقال عبدالهادي ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يؤكد عدم وصول مفاوضاتهم برئاسة حسين لبيب إلى المستوى الرسمي"

وأضاف: "الزمالك يؤكد مفاوضاتنا مع رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز كانت شفهية فقط كي يرفض اللاعب وناديه وذلك رغم أن جميع الأنباء تؤكد اقترابه لهم رغم بقاء مدة بعقده".

ورد على ذلك إيهاب الخطيب الناقد الرياضي: "رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لاعب مكسب لأي نادي وهو لازم يركز في امكانياته وعنده أكبر من كدة والزمالك بعد السعيد وناصر ماهر كان نفسه فيه والصفقة ليها ابعاد تانية والنصيحة له يشتغل السنة دي ويرجع المنتخب والأفضل لرمضان هو الذهاب لفرقة بطولة وجماهيرية وملف عودته للأهلي مقفول تماما وهو خرج بارادته رغم قدراته وتاريخه ولكن ده سيستم النادي".