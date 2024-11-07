نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم.. صراع الهلال والاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصارع كل من الهلال والاتحاد على من يظفر بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذه النسخة 2024-2025 والتي تشهد اهتمام كبير من قبل الجمهور.

وتألق الهلال في دوري روشن لهذه النسخة، حيث ابتعد بالصدارة عن النصر والشباب وجعل المنافسة بينه وبين الاتحاد تزداد.

ويحل نادي الاتحاد في وصافة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الزعيم، وهو ما يجعله متمسكًا بالفوز بمبارياته لاستغلال أي تعثر للآخر من أجل الصدارة.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم