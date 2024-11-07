نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم.. صراع الهلال والاتحاد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصارع كل من الهلال والاتحاد على من يظفر بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذه النسخة 2024-2025 والتي تشهد اهتمام كبير من قبل الجمهور.
وتألق الهلال في دوري روشن لهذه النسخة، حيث ابتعد بالصدارة عن النصر والشباب وجعل المنافسة بينه وبين الاتحاد تزداد.
ويحل نادي الاتحاد في وصافة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الزعيم، وهو ما يجعله متمسكًا بالفوز بمبارياته لاستغلال أي تعثر للآخر من أجل الصدارة.
ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم
- نادي الهلال 25 نقطة
- نادي الاتحاد 24 نقطة
- نادي النصر 19 نقطة
- نادي الشباب 18 نقطة
- نادي القادسية 16 نقطة
- نادي الرياض 14 نقطة
- نادي الخليج 13 نقطة
- نادي التعاون 11 نقطة
- نادي الأهلي 11 نقطة
- نادي الرائد 11 نقطة
- نادي الاتفاق 11 نقطة
- نادي العروبة 10 نقاط
- نادي الأخدود 8 نقاط
- نادي ضمك 8 نقاط
- نادي الخلود 7 نقاط
- نادي الفيحاء 7 نقاط
- نادي الوحدة 6 نقاط
- نادي الفتح خمس نقاط