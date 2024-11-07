استبعاد 3 لاعبين.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، لإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق خلال المباراة المرتقبة أمام نادي سموحة، والتي ستُقام في الخامسة مساء الجمعة على ستاد «برج العرب»، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025.

الإصابات تؤدي إلى استبعاد لاعبين من الزمالك قبل مواجهة سموحة

حسب ما أفادت به مصادر من داخل نادي الزمالك، قرر جوزيه جوميز استبعاد ثلاثة لاعبين من التشكيل الأساسي في مواجهة سموحة، اثنان منهم لأسباب إصابات تعرضوا لها خلال المباراة السابقة أمام البنك الأهلي. يعاني أحمد سيد «زيزو» من تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، بينما أصيب محمد حمدي بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأضاف المصدر أن اللاعب الثالث الذي سيخرج من التشكيل الأساسي هو المهاجم الفلسطيني عمر فرج، وهو أحد الصفقات الجديدة للزمالك، حيث يعتزم جوميز الدفع بالمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بدلًا منه.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

من المتوقع أن يدخل جوزيه جوميز المباراة بتشكيلة تتكون من:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج

خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد شحاتة (أو نبيل عماد دونجا)

خط الهجوم: أحمد فتوح (أو كونراد ميشالاك)، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي