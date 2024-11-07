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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: سقوط باريس أمام أتلتيكو.. ماركا: برشلونة يواصل انتصاراته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 7-11- 2024.
الصحف الأوروبية صباح اليوم
ليكيب:
بريست 2-1 سبارتا براج
دوري خاص ببريست
باريس 1-2 اتلتيكو مدريد
هنا، الفوضى
مبابي ومنتخب الديوك العودة المحتمة ولكن ..
لاجازيتا ديلو سبورت:
الانتر بيد من حديد بتفوقه على ارسنال
اتالانتا 2-0 شتوتجارت بإمكاننا ان نحلم
رايندرز كنز الميلان
كورييري ديلو سبورت:
الانتر يهزم ارسنال 1-0
الانتر يصل الى النقطة العاشرة
جينتولي وموتا يتحركان من اجل دافيد
لوكمان وزانيولو يهديان غاسبريني الفوز على شتوتغارت
يوريتش، هناك بعض المحرمات
ماركا:
اتلتيكو مدريد 2-1 باريس
كوريا يخطف الفوز
برشلونة 5-2 النجم الاحمر
البرشا ينتقل من فوز الى فوز
الثقة بأنشيلوتي مع اشعاره بالقلق