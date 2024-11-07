الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: سقوط باريس أمام أتلتيكو.. ماركا: برشلونة يواصل انتصاراته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: سقوط باريس أمام أتلتيكو.. ماركا: برشلونة يواصل انتصاراته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 7-11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 

ليكيب: 

8ad1d167b0.jpg

بريست 2-1 سبارتا براج
دوري خاص ببريست
باريس 1-2 اتلتيكو مدريد
هنا، الفوضى
مبابي ومنتخب الديوك العودة المحتمة ولكن ..

 

لاجازيتا ديلو سبورت: 

الانتر بيد من حديد بتفوقه على ارسنال

اتالانتا 2-0 شتوتجارت بإمكاننا ان نحلم

رايندرز كنز الميلان

كورييري ديلو سبورت: 

e264f7ddf2.jpg

الانتر يهزم ارسنال 1-0

الانتر يصل الى النقطة العاشرة

جينتولي وموتا يتحركان من اجل دافيد

لوكمان وزانيولو يهديان غاسبريني الفوز على شتوتغارت

يوريتش، هناك بعض المحرمات


 ماركا: 

3a60e4ea52.jpg

اتلتيكو مدريد 2-1 باريس
كوريا يخطف الفوز
برشلونة 5-2 النجم الاحمر
البرشا ينتقل من فوز الى فوز
الثقة بأنشيلوتي مع اشعاره بالقلق

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا