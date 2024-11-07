نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: سقوط باريس أمام أتلتيكو.. ماركا: برشلونة يواصل انتصاراته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 7-11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ليكيب:

بريست 2-1 سبارتا براج

دوري خاص ببريست

باريس 1-2 اتلتيكو مدريد

هنا، الفوضى

مبابي ومنتخب الديوك العودة المحتمة ولكن ..

لاجازيتا ديلو سبورت:

الانتر بيد من حديد بتفوقه على ارسنال

اتالانتا 2-0 شتوتجارت بإمكاننا ان نحلم

رايندرز كنز الميلان

كورييري ديلو سبورت:

الانتر يهزم ارسنال 1-0

الانتر يصل الى النقطة العاشرة

جينتولي وموتا يتحركان من اجل دافيد

لوكمان وزانيولو يهديان غاسبريني الفوز على شتوتغارت

يوريتش، هناك بعض المحرمات



ماركا:

اتلتيكو مدريد 2-1 باريس

كوريا يخطف الفوز

برشلونة 5-2 النجم الاحمر

البرشا ينتقل من فوز الى فوز

الثقة بأنشيلوتي مع اشعاره بالقلق