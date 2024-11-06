نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينتظر رد إبراهيما نداي على عرض تقسيط مستحقاته المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



مسؤولو نادي الزمالك في انتظار رد اللاعب السابق، إبراهيما نداي، بشأن العرض المقترح لتقسيط مستحقاته المتأخرة، التي تقدر بـ750 ألف دولار، بهدف تجنب عقوبة إيقاف القيد.

وكان نداي قد تقدم بشكوى ضد الزمالك لدى "فيفا" للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، مطالبًا بمبلغ إجمالي يبلغ مليون ونصف المليون دولار كقيمة مستحقاته، إضافة إلى تعويض عن الإخلال ببنود التعاقد.

وكان الزمالك قد عرض في وقت سابق على نداي جدولة مستحقاته، إلا أن اللاعب رفض ذلك في حينه. وقد تضمن العرض الجديد تقسيط المبلغ المتبقي وتحديد غرامات في حال التأخير أو الإخلال بجدول السداد المتفق عليه.

ومن المتوقع أن يرد اللاعب ومحاميه على عرض الزمالك قريبًا، بهدف تسوية المستحقات وإنهاء الأزمة لتجنب أي عقوبات جديدة تتعلق بالقيد، خاصة بعد إيقاف القيد الأخير الذي فرض بسبب مستحقات المدرب السابق باتشيكو.