نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيمار ومدة غيابه عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، موضحًا مدة غياب اللاعب عن الملاعب.

تفاصيل إصابة نيمار ومدة غيابه عن الملاعب

ونشر الهلال عبر حسابه على منصة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب نيمار جونيور بتمزق في العضلة الخلفية". وأضاف النادي أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، يتوقع أن يستمر بين أربعة وستة أسابيع.

وكان نيمار قد دخل المباراة بديلًا في الدقيقة 58 بدلًا من اللاعب السعودي عبد الله الحمدان، حينما كان الهلال متقدمًا بنتيجة 2-0 على استقلال طهران. غير أن اللاعب شعر بآلام في العضلة الخلفية بعد أقل من نصف ساعة من مشاركته، مما اضطره لمغادرة الملعب في الدقيقة 87.