نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يستقبل السفير العماني.. وبروتوكول تعاون مع نادي النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم في مقر النادي بالجزيرة، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان في القاهرة، يرافقه الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي النهضة العماني، ووفد مرافق. وجاءت هذه الزيارة ضمن مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الناديين، بحضور الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع نادي النهضة العماني

وأعرب الكابتن محمود الخطيب عن ترحيبه بالأشقاء من سلطنة عمان، مؤكدًا على اعتزاز الأهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالمؤسسات والأندية العمانية، وعلى حرص النادي على مواصلة التعاون المثمر مع الأندية العمانية، وخاصة نادي النهضة الذي حقق إنجازات مميزة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، عبّر السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عن سعادته الكبيرة بزيارة النادي الأهلي، وقدم التهاني إلى مجلس الإدارة وجميع أعضاء منظومة الأهلي بمناسبة الفوز بكأس القارات الثلاث ضمن بطولة الإنتركونتننتال، مشيدًا بالنجاحات المتعددة التي حققتها فرق النادي في مختلف البطولات.

كما أعرب الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي النهضة، عن تطلعاته الكبيرة للاستفادة من تجربة الأهلي الرائدة في مختلف المجالات الرياضية، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين ونقل النجاحات التي حققها الأهلي إلى نادي النهضة في الفترة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، قدّم الكابتن محمود الخطيب درع الأهلي وعلم النادي وقميص الفريق إلى سفير سلطنة عمان، الذي بادر بإهداء الكابتن الخطيب درع السفارة وكتابًا عن العلاقات التاريخية بين مصر وعمان. كما قدّم الخطيب درع الأهلي وعلم النادي وقميص الفريق إلى رئيس نادي النهضة، الذي بدوره أهدى الكابتن الخطيب درع نادي النهضة، تعبيرًا عن عمق العلاقات الوطيدة بين الناديين الشقيقين.