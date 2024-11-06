نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف ريال مدريد من إقالة كارلو أنشيلوتي بعد الخسارة المدوية أمام ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد حددت موقفها من مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رغم التحديات التي يواجهها الفريق في هذا الموسم.

يشهد ريال مدريد تراجعًا في الأداء، حيث تعرض مؤخرًا لخسارتين متتاليتين، الأولى ضد برشلونة برباعية في الدوري الإسباني، ثم أمام ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه سانتياجو برنابيو ضمن منافسات دوري الأبطال. وبرغم التعاقد الكبير الذي أبرمه النادي مع النجم كيليان مبابي، إلا أن الفريق يعاني في التسجيل والوصول إلى مرمى الخصوم، مما زاد من الشكوك حول مستقبل أنشيلوتي بعد هذه النتائج المخيبة.

موقف الإدارة من إقالة أنشيلوتي

حسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، لا توجد نية لدى إدارة ريال مدريد لإقالة أنشيلوتي في الوقت الحالي، حيث تعتبر الإدارة أنه المدرب المناسب لتجاوز المرحلة الحالية ويثقون في قدرته على تحسين الأوضاع سريعًا.

أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد يحتفظ ببعض الأسماء كبدائل في حال لم تتحسن نتائج الفريق، وأبرز هذه الأسماء راؤول جونزاليس، أسطورة النادي ومدرب فريق الشباب، الذي يُنظر إليه كخيار محتمل لقيادة الفريق مستقبلًا.

يجدر بالذكر أن أنشيلوتي قد تولى قيادة الفريق في صيف 2021، في ولايته الثانية مع النادي الملكي، وحقق خلال هذه الفترة عدة بطولات، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني مرة واحدة، إلى جانب بطولات أخرى.