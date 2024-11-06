نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأزمات تتوالى".. مدة غياب تشواميني بعد إصابته مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت الأزمات نادي ريال مدريد مؤخرًا، إذ لم تقتصر الأمور على خسارته من ميلان في دوري أبطال أوروبا على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بل تلقى الفريق ضربة أخرى بإصابة لاعبه أوريليان تشواميني. وقد أعلن النادي الملكي في بيان رسمي أن تشواميني يعاني من التواء في كاحله الأيسر، وأشارت تقارير إلى أن فترة غيابه قد تصل إلى شهر كامل.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن غياب تشواميني سيستمر لمدة شهر، مما يعني أنه سيغيب عن المباريات القادمة لريال مدريد، وعلى رأسها مواجهة أوساسونا التي تسبق التوقف الدولي.

بسبب هذه الإصابة، سيغيب تشواميني عن الانضمام لمعسكر المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، حيث كان من المتوقع أن يشارك في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

المباريات التي سيغيب عنها تشواميني مع ريال مدريد

أوساسونا في الدوري الإسباني يوم 9 نوفمبر.

ليجانيس في الدوري الإسباني يوم 24 نوفمبر.

ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم 27 نوفمبر.

خيتافي في الدوري الإسباني يوم 1 ديسمبر.

أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني يوم 4 ديسمبر.

جيرونا في الدوري الإسباني يوم 8 ديسمبر.

يأمل اللاعب الفرنسي في التعافي سريعًا والعودة للمشاركة قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ملعب الفريق الإيطالي يوم 10 ديسمبر المقبل.