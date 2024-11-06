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أحمد جودة - القاهرة - فوز الأولمبي ومالية كفر الزيات وتعادل تلا وخسارة بني عبيد بالقسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة لمجموعتي بحري والاسكندرية المجموعة الخامسة والسادسة تضم أندية الإسكندرية وبحرى لدوري القسم الثاني ب عن التالي..

المجموعة الخامسة

- تعادل فريق دكرنس بقياده سامح العربي مع فريق مركز شباب القزازين بقياده ابراهيم العدل بهدف لمثله حيث تقدم دكرنس بهدف محمد نجاتي من ركلة جزاء وتعادل احمد ابو العباسي للقزازين.

- فوز فريق مالية كفر الزيات بقياده عبد الناصر محمد علي فريق بني عبيد بقياده عادل صديق بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المالية بهدف سجله صامويل.

وفي الشوط الثاني أضاف عبد الرحمن هشام الهدف الثاني وعبد الرحمن الدسوقي الهدف الثالث.

- فوز فريق كفر الشيخ بقياده عبد الفتاح عبد الرازق على فريق ايونيرز بقياده أحمد عبد الظاهر بهدفين مقابل هدف.

- فوز فريق نبروه بقياده محمد عبد الله علي فريق بيلا بقياده ابراهيم الشهيدي بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم بالشوط الأول.



- فوز فريق بلقاس سيتي قياده جاد توفيق على فريق دمياط بقيادة حسام الشربيني بهدف دون رد سجله محمد الدسوقي.

- تعادل فريق مركز شباب تلا بقياده توفيق صقر مع فريق صيد المحله بقياده عبد الرحمن فهمي سلبيًا.

المجموعه السادسه

- حقق فريق الاوليمبي بقيادة احمد سمير فوزًا كبيرًا على فريق الحمام بقيادة محمد كاربويا برباعية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الاوليمبي بهدفين دون رد سجلها محمد كمال الهدف الأول من متابعة لركلة الجزاء.

وأضاف اليو بادرا الهدف الثاني والثالث ثم سجل ريمون الهدف الرابع.



- فوز فريق المجد السكندري بقيادة فخر الدين صبري على فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني بهدف دون رد

- تعادل فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين مع فريق دمنهور بقياده عبد اللطيف الدوماني سلبيًا.

- فوز فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور على فريق الجزيره بمطروح بقيادة أيمن مجدي بهدف دون رد سجله

على خالد في الشوط الأول.

- فوز فريق أصحاب الجياد بقيادة محمد صديق على فريق مركز شباب كوم حمادة بقيادة رمضان السيد بهدف سجله كرم النقيب في الشوط الثاني.

وحصل فريق الزهور على راحة هذا الاسبوع.