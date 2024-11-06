الرياضة

مودرن سبورت ٢٠٠٥ يفوز على بيراميدز بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مودرن سبورت مواليد ٢٠٠٥ إنتصار كبير على فريق بيراميدز مواليد ٢٠٠٥ بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس مصر.

مودرن سبورت ٢٠٠٥ يفوز على بيراميدز

وقدم فريق مودرن سبورت أداء مميز ورائع وفرض سيطرته خلال شوطي المباراة واستطاع إحراز ثلاثة اهداف عن طريق الثلاثي اينوك سكالا وأمير سعيد وعبد الله تامر على التوالي.

ويستعد فريق مودرن سبورت مواليد ٢٠٠٥ لمواجهة فريق بروكسي الأربعاء المقبل بختام جولات دور المجموعات من مسابقة كأس مصر.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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