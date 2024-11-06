الكشف تفاصيل جلسة أبو جريشة ولاعبي الإسماعيلي قبل انطلاق مران الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - عقد كابتن علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل انطلاق المران المسائي اليوم، الأربعاء.

تفاصيل جلسة أبو جريشة ولاعبي الإسماعيلي

وأشاد كابتن علي بأداء اللاعبين في مباراة غزل المحلة، التي أقيمت السبت الماضي، على استاد الإسماعيلية، في انطلاقة مسابقة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة استكمال هذا الأداء خلال المباريات المقبلة.

وشدد رئيس قطاع الكرة بالنادي، على أن ظاهرة إهدار الفرص التي ظهر عليها اللاعبين في مباراة غزل المحلة، غير مقلقة خاصة وأن الفريق هدد مرمى الخصم كثيرا، مما يعني أنه كان أكثر شراسة، موضحا أن تلك الظاهرة ستنتهي بمزيد من التركيز في إنهاء الهجمات.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.