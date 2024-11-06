نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة بدنية للاعبي الإسماعيلي في مران اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة كابتن حمد إبراهيم، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز المعاون للكابتن حمد، الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا قبل مباراة سيراميكا في الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران اليوم حضور كابتن علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، بالإضافة إلى كابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق الأول، والقائم بأعمال مدير الكرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.