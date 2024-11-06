نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش: الهزائم مؤلمة لكننا لسنا في أزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني الاعتراف بأن فريقه يمر بأزمة، لكنه قال إن عليهم أن يبذلوا جهدًا أكبر لاستعادة جودة اللعب، عقب التعرض لهزيمتين متتاليتين، في "الليغا" ودوري الأبطال.

وقال مودريتش في تصريحات نشرتها وكالة (هينا) الكرواتية اليوم الأربعاء "هذه ليست أزمة، لا أحب هذه الكلمة، أنا هنا منذ 12 عامًا وهذه ليست أول مرة نمر بوضعية كهذه".

وتأتي تصريحات اللاعب عقب الخسارة من ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لواحد في دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.

مع ذلك اعترف اللاعب بان الفريق لم يقدم "أفضل أداء" لديه في هذه المباراة.



وأضاف "لعبنا جيدًا في بعض الأوقات، لكن هذا ليس أفضل أداء لدينا، بوجه عام، لم نلعب جيدًا، وكان ميلان أفضل".

وتابع مودريتش "علينا أن نعمل بشكل أفضل كفريق، فهكذا فحسب ستصبح الأمور أسهل، أنا واثق من أننا سنتعافى".