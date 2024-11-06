منتخبنا الوطني للطائرة يكسب المنتخب العراقي فـي البطولة العربية

فاز منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة على نظيره المنتخب العراقي 3/‏1 في ختام مباريات الدور التمهيدي بالبطولة الثالثة والعشرين للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة المقامة بمملكة البحرين، جاءت نتائج الاشواط على النحو التالي 17/‏25 و25/‏23 و25/‏22 و25/‏20 ويعد هذا أول فوز لمنتخبنا بعد خسارته في المباراتين الماضيتين امام المنتخب البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة ٢٥ /‏ ١٩، ٢٥ /‏ ١٧، ٢٥ /‏ ١٩ وامام المنتخب التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 18/‏25 و14/‏25و20/‏25 .

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