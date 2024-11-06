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أحمد جودة - القاهرة - مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد اليوم.. القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024.. يستعد عشاق كرة القدم لحضور مواجهة نارية تجمع بين عملاقي أوروبا، باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا. ستشهد المباراة التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء، صدامًا قويًا بين فريقين يبحثان عن تحقيق الانتصار وتعزيز موقعهما في جدول ترتيب المجموعة.

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مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

باريس سان جيرمان يستضيف أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في مواجهته اليوم، بهدف تحسين موقعه في ترتيب دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الـ 23 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا وفقًا لنظامه الجديد، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق انتصارًا واحدًا، تعادلًا واحدًا، وتلقى هزيمة واحدة.

على الجانب الآخر، يمر أتلتيكو مدريد بفترة صعبة في دوري أبطال أوروبا، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه. يمتلك الفريق الإسباني 3 نقاط فقط من 3 مباريات، بعد تحقيق انتصار واحد وتعرضه لهزيمتين، ليحتل المركز الـ 28.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا



يشهد ملعب حديقة الأمراء مواجهة نارية تجمع بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. ستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على موعد مع عشاق كرة القدم عبر شاشة beIN Sports 1، حيث ستنقل المباراة بشكل مباشر وحصري. يأتي اختيار هذه القناة لنقل هذه المواجهة الهامة في إطار حرصها على تقديم أفضل المحتوى الرياضي للجماهير، حيث ستتيح الفرصة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم العربي متابعة هذه المباراة المثيرة. ستوفر القناة تغطية شاملة للمباراة، بدءًا من الاستوديو التحليلي قبل المباراة وحتى التعليقات الحماسية خلال المباراة وبعدها.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا



من المتوقع أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - مينديز

خط الوسط: إيمري - فيتينيا - نيفيز

خط الهجوم: لي كانج إن - عثمان ديمبلي - باركولا

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



في المقابل، يدرس سيميوني بخوض لقاء اليوم بتشكيل مكون من: