نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريد ستار في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني على تشكيل فريقه لمواجهة ريد ستار بلجراد البلغاري اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر بستاد راجكو ميتيتش ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.

موعد ومعلق مباراة برشلونة وريد ستار

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريد ستار مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها عامر الخوذيري.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريد ستار

حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: فورت، كوبارسي، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، اولمو.

خط الهجوم: يامال، رافينيا، ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريد ستار

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.