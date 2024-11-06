نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريد ستار في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني على تشكيل فريقه لمواجهة ريد ستار بلجراد البلغاري اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر بستاد راجكو ميتيتش ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.
موعد ومعلق مباراة برشلونة وريد ستار
وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريد ستار مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها عامر الخوذيري.
تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريد ستار
حراسة المرمى: بينيا
خط الدفاع: فورت، كوبارسي، مارتينيز، بالدي.
خط الوسط: كاسادو، بيدري، اولمو.
خط الهجوم: يامال، رافينيا، ليفاندوفسكي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريد ستار
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.