نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة برشلونة وريد ستار في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ريد ستار بلجراد البلغاري اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر بستاد راجكو ميتيتش ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.
موعد ومعلق مباراة برشلونة وريد ستار
وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريد ستار مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها عامر الخوذيري.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريد ستار
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.