نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة أوريليان تشواميني ومدة غيابه عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب ريال مدريد لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه أمام ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعجز أوريليان تشواميني على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله المغربي إبراهيم دياز في الدقيقة 46..

وتلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة أمام إيه سي ميلان مساء امس الثلاثاء، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال اوروبا.

حجم إصابة أوريليان تشواميني ومدة غيابه

وأعلن النادي الملكي عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل إصابة الفرنسي تشواميني، قائلًا "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا أوريليان تشواميني من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء في كاحله الأيسر. في انتظار تطور الحالة.".

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإسبانية، فإن مدة غياب اللاعب الفرنسي عن الملاعب ستتراوح من ٣ أسابيع إلى شهر، بسبب الإصابة التي لحقت بيه في مواجهة فريقه أمام الميلان.