الرياضة

حسين الشحات يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّن نجم النادي ، حسين الشحات، من إحراز أولى جوائز رابطة الأندية المحترفة في الموسم الكروي الجديد للدوري المصري 2024-2025.

رابطة الأندية المحترفة تعلن فوز حسين الشحات

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تتويج حسين الشحات بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، متفوقًا على زملائه المنافسين، ومنهم لاعب الزمالك ناصر ماهر. وقد حقق الشحات نسبة تصويت ساحقة، مما أهّله للفوز بهذه الجائزة المهمة مع بداية الموسم.

أوضحت رابطة الأندية أن حسين الشحات حصل على نسبة تصويت بلغت 92.3%، ما يعكس تأييدًا واسعًا من الجماهير لأدائه المميز، بينما حصل منافسه ناصر ماهر، نجم نادي الزمالك، على 6.9% من الأصوات.

كما نال محمود حمادة، لاعب المصري البورسعيدي، نسبة تصويت بلغت 0.5%، في حين حصل عبد الكبير الوادي، لاعب سموحة، على 0.2% فقط، مما يظهر الفارق الكبير في الشعبية والأداء لصالح نجم الأهلي حسين الشحات، الذي نال إعجاب الجماهير بهدفه الرائع في الجولة الأولى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا