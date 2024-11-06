نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّن نجم النادي الأهلي، حسين الشحات، من إحراز أولى جوائز رابطة الأندية المحترفة في الموسم الكروي الجديد للدوري المصري 2024-2025.

رابطة الأندية المحترفة تعلن فوز حسين الشحات

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تتويج حسين الشحات بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، متفوقًا على زملائه المنافسين، ومنهم لاعب الزمالك ناصر ماهر. وقد حقق الشحات نسبة تصويت ساحقة، مما أهّله للفوز بهذه الجائزة المهمة مع بداية الموسم.

أوضحت رابطة الأندية أن حسين الشحات حصل على نسبة تصويت بلغت 92.3%، ما يعكس تأييدًا واسعًا من الجماهير لأدائه المميز، بينما حصل منافسه ناصر ماهر، نجم نادي الزمالك، على 6.9% من الأصوات.

كما نال محمود حمادة، لاعب المصري البورسعيدي، نسبة تصويت بلغت 0.5%، في حين حصل عبد الكبير الوادي، لاعب سموحة، على 0.2% فقط، مما يظهر الفارق الكبير في الشعبية والأداء لصالح نجم الأهلي حسين الشحات، الذي نال إعجاب الجماهير بهدفه الرائع في الجولة الأولى.