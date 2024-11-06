نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة نجم ريال مدريد تهاجم أنشيلوتي.. والمدرب يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقدت مينا بونينو زوجة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، عقب الخسارة 3-1 أمام ميلان، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، بسبب إشراك زوجها في مركز "الجناح" بدلا من خط الوسط.

واستبدل أنشيلوتي لاعبه فالفيردي بين شوطي المباراة بزميله الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وكتبت بونينو زوجة فالفيردي، التي قامت بجعل حسابها خاصًا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: فيدي يلعب بشكل أفضل كمحور. ما الذي تتحدثون عنه؟ متى سيفهمون أنه ليس جناحًا؟

وسُئل أنشيلوتي عن هذه التعليقات في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، فأجاب: الأمر معقد للغاية بالنسبة لي. لقد استبدلته لأنه لم يكن في كامل لياقته البدنية.

وأضاف: فالفيردي عانى من مشاكل في الظهر، بدا وكأنه تعافى لأنه تدرب جيدًا في اليوم الذي سبق المباراة، لكنه لم يكن في أفضل مستوياته البدنية، ولهذا السبب قمت بإجراء التغيير.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز 17 في ترتيب دوري أبطال أوروبا المكون من 36 فريقًا، بست نقاط بعد أربع مباريات.