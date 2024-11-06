نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تعليق ناري من حازم إمام على أزمة لجنة الحكام.. موعد ظهور معلول الرسمي وممدوح عباس يتدخل لبقاء جوميز مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 6- 11- 2024 في السطور التالية:

تعليق ناري من حازم إمام على أزمة لجنة الحكام

أعرب حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق، عن رأيه بشأن الأزمة المثارة حول مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي أثارت جدلًا واسعًا نتيجة التسريب الصوتي بين حكم الساحة محمد عادل وحكم تقنية الفيديو (VAR) ميدو سلامة.

وفي تصريحات أدلى بها عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، قال حازم إمام: "الجميع استمع إلى التسريب الصوتي بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي. من المقرر إجراء تحقيق داخل لجنة الحكام لتحديد الشخص المسؤول عن هذا التسريب، حيث لم يحدث من قبل أن يتم تسريب محادثة من هذا النوع."

وأضاف إمام أن خروج هذه المعلومات من لجنة التحكيم يُعد تصرفًا غير لائق وغير متوقع من هيئة يُفترض أن تتصف بالعدالة والمصداقية، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لا يُعرف المسؤول عن هذا التسريب، لكن لجنة الحكام ستتولى التحقيق في الأمر.

وأشار حازم إلى أن "فكرة التسريب بحد ذاتها ليست أمرًا جيدًا، خاصة إذا كانت معلومات لا يُفترض وصولها للإعلام. إذا تم إثبات أن هناك خطأً، يجب فرض عقوبة صارمة لمنع تكرار هذه التصرفات مرة أخرى. في حالة معرفة الشخص المتسبب في التسريب، فأرى ضرورة شطبه بالكامل من الوسط الرياضي، وعدم التعامل معه مجددًا."

موعد ظهور معلول الرسمي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي بقرب انتظام علي معلول في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن علي معلول سينخرط في التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل الموافق ١٠ نوفمبر على أن يتم قيده خلال شهر يناير القادم.

وأتم شبانة بأنه سيكون هناك منافسة قوية بين معلول وعطية الله على حجز المقعد الأساسي للجبهة اليسرى بالفريق.

ممدوح عباس يتدخل لبقاء جوميز مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة نادي الزمالك في تجديد تعاقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبقائه لقيادة الفريق لمدة أطول.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق هو من يتولى هذا الملف حاليا مع وعد منه بتحمل جزء من راتب المدرب في العقد الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.