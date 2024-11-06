نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة اقالة أنشيلوتي من منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدثت الصحافة الإسبانية عن وجود فكرة اقالة كارلو أنشيلوتي بسبب مستوى ريال مدريد منذ بداية الموسم والخسارة الكبيرة أمام الميلان في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

خسر ريال مدريد أمام الميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وتلك هي الخسارة الثانية في اسبوع بعد هزيمة الكلاسيكو برباعية نظيفة.

أقيمت المباراة أمام الميلان على ملعب السان سيرو، سجل الاهداف تياو وموراتا ورينجرز أما هدف ريال مدريد فسجل فينيسوس جونيور من ضربة جزاء.

الصحافة الإسبانية تكشف حقيقة اقالة كارلو أنشيلوتي

قال خـوسـيـه_فـيـلـيـكـس_ديـاز ( MARCA ):

- في الأسبوع الماضي كان هناك أول اجتماع بين المدرب والرئيس فلورنتينو بيريز. تم نقل الهدوء والدعم.

‏- الآن تعرض الفريق لانتكاسة جديدة وما أراد النادي معرفته على الفور هو ما إذا كان هناك احتمال لرد فعل وما إذا كان المدرب يشعر بأنه قادر على تغيير كل شيء. وكان الرد إيجابيا لأن أنشيلوتي يؤكد أن اللاعبين ما زالوا يؤمنون بما يفعلونه، على الرغم من أن رده يترك الكثير من الشكوك.

قال رودرا RELEVO

- داخل النادي لا يستبعدون أن تتم إقالة كارلو أنشيلوتي في حال خسر الفريق في المباريات المقبلة.

اضاف رودرا RELEVO

خيار إقالة كارلو أنشيلوتي في منتصف الموسم، لم يكن مدرجًا في خطط مجلس إدارة ريال مدريد، لكن النتائج تهدد بالفعل الحياة اليومية للنادي. ووضع المدرب الإيطالي بدأ يدخل مرحلة الخطر.

