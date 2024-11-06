نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسئول بـ لجنة الحكام يفجر مفاجأة: تسجيل محمد عادل صحيح لكنه غير مكتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر مسئول بلجنة الحكام باتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة تسجيل الحكم محمد عادل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال أحد مسئولي لجنة الحكام -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات نقلها الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن ما قاله محمد عادل صحيح لكن التسجيل المذاع ليس كاملا.

وتابع مسئول لجنة الحكام: انظر إلى مدة التسجيل الصوتي المذاع، ومدة وقوف محمد عادل أمام تقنية الفار وقت إذاعة المباراة، وأنت تعلم أن التسجيل غير كامل.

وتابع مسئول اللجنة: لا يمكن أن تُعاد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ولو في خطأ إجرائي فقط وقتها ممكن إعادة المباراة، كأن تُلعب المباراة أقل من وقتها، أو إجراء 7 تغييرات، والأخطاء الفنية لا تُعيد المباراة حتى لو اتخذ الحكم قرارا وتراجع عنه.

واختتم مسئول لجنة الحكام: محمد عادل وأزمته في إطار التحقيق ومازلنا لم نحسم هل سيتم تعامله أم لا، والشركة المسئولة عن الفار هي المسئولة عن كل التسجيلات وما شابه، ويتم نقله إلى اللجنة عن طريق هارد ديسك، وكل ما يتم في غرفة الفار يكون مراقبا من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

