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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهتي أوزبكستان والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

استبعاد يوسف أيمن من قائمة منتخب قطر لمواجهتي أوزبكستان والإمارات

ويواجه منتخب قطر نظيره الأوزبكي يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، على أن يلتقي مع الإمارات يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

شهدت القائمة استبعاد يوسف أيمن، مدافع الأهلي، للمرة الثالثة على التوالي بعد غيابه عن المعسكرين السابقين.

فيما تتصدر إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف عن أوزبكستان، بينما يمتلك كل من الإمارات وقطر 4 نقاط، ويليهم قرغيزستان بـ3 نقاط، وكوريا الشمالية بنقطتين.