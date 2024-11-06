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أحمد جودة - القاهرة - علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم الزمالك السابق، على الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن التسريب الصوتي بين حكم الساحة محمد عادل وحكم تقنية الفيديو ميدو سلامة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

حازم إمام: يجب شطب المسؤول عن التسريب الصوتي من لجنة التحكيم

وقال إمام في تصريحات عبر "أون سبورت إف إم": "لقد استمع الجميع إلى التسريب الصوتي بين الحكمين، ومن المنتظر أن يتم التحقيق من قبل لجنة الحكام لتحديد من المسؤول عن تسريب المحادثة، التي تُعد سابقة غير معتادة".

وأضاف: "هذا التصرف غير مقبول ويخرج عن قواعد الانضباط، خاصة في لجنة التحكيم التي يجب أن تتمتع بالعدالة والنزاهة، التحقيق جاري لمعرفة المسؤول عن التسريب، وإذا تم تحديد الشخص المتسبب فلا بد من اتخاذ إجراءات عقابية صارمة".

وتابع: "التسريب الإعلامي لمحادثات الحكام أمر خاطئ، ويجب أن لا يتم تسريبه إلى الخارج، إذا كان هناك خطأ في العملية التحكيمية، فيجب معاقبة المسؤول حتى لا يتكرر الأمر في المستقبل. التسريب يزيد من الشكوك حول نزاهة الحكام ويضر بسمعة المنظومة".