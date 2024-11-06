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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي بقرب انتظام علي معلول في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.

شبانة يكشف موعد ظهور معلول الرسمي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن علي معلول سينخرط في التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل الموافق ١٠ نوفمبر على أن يتم قيده خلال شهر يناير القادم.



وأتم شبانة بأنه سيكون هناك منافسة قوية بين معلول وعطية الله على حجز المقعد الأساسي للجبهة اليسرى بالفريق.