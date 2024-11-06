أحمد جودة - القاهرة - تشكيل تلا وصيد المحلة في دوري القسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت مباراة فريق مركز شباب تلا مع صيد المحلة بالجولة السادسة لمنافسات المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني.

تشكيل تلا

محمد مختار وحسن بشندي وأحمد يوسف وهشام سعودي ونادر كارم ومحمود كومبل وعبد الله محمد وكريم زين العابدين وعمر الشامي وعمر أسامة ومحمد عطيه.

بدلاء تلا

هيثم نادي وعبد الرحمن حميدو كريستو وسيد حمدي ومحمد صبري ونور أحمد وسيلا وأحمد عبد الله يوسف ومحمود قرني وأحمد محمد يوسف.

تشكيل صيد المحلة

نبيل الشناوي ومحمد رجب موكشة وحماده جلال وعبد الرحمن عوف وعمر نبيل حته ومحمد اكرامي وإبراهيم الحديدي وأحمد مصطفى وزكريا محمد واسلام عوض ومحمد صلاح.

بدلاء الصيد

أحمد فوزي وبدوي شكري وأحمد الفقي ومحمود عزت وأحمد جاب الله وعطيه شاهين ومحمد ماهر حباظة وسعد جمال ويوسف فوزي.

حكام اللقاء

خير الله سليمان وعبد الله محمد وأحمد مصطفى وأحمد شكري ومراقب الحكام عبد الرازق سعيد.