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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل لقاء سموحة في الدوري

وركز الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز على العديد من الجوانب والأفكار الخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب شرح خلالها بعض الجوانب الخططية والفنية.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.