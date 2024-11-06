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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى ان النادي الأهلي، يدرس الاستغناء عن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل مجانًا من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه خاصة وأن هناك إتجاه عام داخل النادي بعدم التجديد للاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يدرس فسخ عقد بيرسي تاو في يناير المقبل

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 “يرغب الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو خلال يناير المقبل لعدة أسباب، أهمها ضم لاعب أجنبي أفضل وأصغر منه، فاللاعب الجنوب أفريقي صاحب الـ31 عامًا تراجع مستواه كما أنه يحصل على مقابل مالي كبير يتجاوز المليون دولار سنويًا وهو ما يُرهق خزينة الأهلي”.

كما أنه أصبح دائم المشاكل مع الجهاز الفني لعدم المشاركة بشكل مُنتظم وتتجه النية في الأهلي إلى التفاوض مع بيرسي تاو خلال الأيام المقبلة لحسم عقده في يناير مجانًا لا سيما وأن مارسيل كولر مدرب الفريق لا يمانع في رحيل اللاعب في أي وقت