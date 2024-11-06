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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال السعودي أن أهدافه الثلاثة في مرمى فريق استقلال طهران الإيراني ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، جاءت بفضل تألق زملاؤه.

ميتروفيتش وجيسوس يتحدثان عن فوز الهلال على الاستقلال

وقال ميتروفيتش عقب اللقاء "الفريق عندما يتميز يمنحني الفرصة من أجل التسجيل، وقد استحقينا الفوز، وقدمنا مباراة جميلة".

أضاف اللاعب الصربي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، ومدرب متمكن يسهّل علينا المباريات، ونحن نعمل دومًا بجد واجتهاد، ونتقيد بتعليمات المدرب".

من جهته، قال جورجي جيسوس، مدرب الهلال: "لقد كان هناك تميز هجومي في مباراة اليوم، حققنا الفوز، والآن نعمل للقيام بعملية الاسترجاع لمواصلة المنافسات".

وأشار "نحن نستقبل الأهداف في بعض المباريات لأننا لا نخوضها لوحدنا، فالفريق المقابل يمتلك لاعبين ونجوم، لكننا نلعب كرة قدم تساهم في تسجيلنا أهداف كثيرة".

أوضح مدرب الهلال: "نحن سعداء بامتلاكنا ثلاثة مدافعين يمنحوننا الأمان والاطمئنان، كوليبالي والبليهي وتمبكتي، ونحن ندير المجموعة بحرص وبنظام المداورة، للوقاية من الإصابات".

وكشف جيسوس "عودة نيمار لن تكون سهلة، فهو يلعب في مركز يجعله معرضًا للالتحامات، وأعتقد أن إصابته عضلية وليست في الركبة، وربما يغيب لمدة اسبوعين".