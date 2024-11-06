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أحمد جودة - القاهرة - ستضطر الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الصيف المقبل للاعتماد على أفضل نجومها مع السماح للاعبيها بالمشاركة مع منتخبات بلادهم قبل أيام من انطلاق المسابقة.

فيفا يلزم الأندية بالمشاركة بأقوى القوائم في كأس العالم للأندية 2025

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذه المخاوف زادت بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوائح البطولة اليوم الثلاثاء، والتي تلزم الأندية بالاعتماد على أفضل لاعبيها خلال مشوار البطولة.

وتتزامن انطلاقة كأس العالم للأندية مع الأجندة الدولية للمنتخبات التي تمتد من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

وتسمح لوائح البطولة للفرق المشاركة في البطولة بعدم السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات الوطنية بموجب إعفاء من قواعد فيفا.

وتعد بطولة الكأس الذهبية المقرر إقامتها في الصيف المقبل بين منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي هي المسابقة الوحيدة التي تطبق عليها هذه القاعدة الاستثنائية.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الصيف المقبل، لكنها تأجلت إلى ديسمبر/كانون الأول 2025.

وتنص لوائح البطولة أيضا على السماح للأندية بقيد 35 لاعبا في القائمة النهائية لكأس العالم للأندية، مع الاعتماد على 26 لاعبا في كل مباراة.

وستكون هناك أيضا فترة انتقالات استثنائية خلال البطولة بين يومي 27 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز للاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع السماح بقيد صفقتين جديدتين بحد أقصى في قائمة كل فريق مع إجراء ستة تعديلات بحد أقصى على القوائم خلال فترة الانتقالات.