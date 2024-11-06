موعد مباراة الارسنال وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقله لها

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رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الإنجليزي من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان الأيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لعالم الساحرة المستديرة في المواجهة التي تجمع الفريقين على ارضية ملعب ستاد جوزيبي مياتسا معقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان الأيطالي.

موعد مباراة ارسنال وانتر ميلان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الإنجليزي المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة فقط من ثلاثة مباريات فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان الأيطالي المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة برصيد ايضا سبع نقاط من ثلاثة مباريات خاضها الفريق في المجموعة حني الان، لذلك تصدر موعد مباراة ارسنال وانتر ميلان محرك البحث العالمي جوجل فضلا عن منصة اكس موقع تبادل التغريدات الصغير على منصات التواصل الاجتماعي من الساعات القليلة الماضية من اليوم.

موعد مباراة ارسنال وانتر ميلان اليوم

وتنطلق صافرة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الإنجليزي امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان الأيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر نوفمبر من العام الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة 11 مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا والعراق واليمن والساعة 12 بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وانتر ميلان الأيطالي