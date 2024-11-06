موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب بارك دي برينس "حديقة الأمراء" معقل العملاق الفرنسي، القمة النارية بين بارس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، تحت صافرة الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك.

ويحتل الفريق الباريسي المركز الـ21 في ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الروخي بلانكوس في المركز الـ28، برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمواجهات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1.

موعد مواجهة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وستقام مواجهة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.