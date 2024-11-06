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أحمد جودة - القاهرة - يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وستقام القمة النارية بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على أرضية ملعب بارك دي برينس "حديقة الأمراء"، تحت صافرة الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

ويدخل العملاق الفرنسي المواجهة في المركز الـ21 بترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الروخي بلانكوس المركز الـ 28، برصيد 3 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء، يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وتسعى لمتابعة اللقاء، يمكن عن طريق Nord VPN.