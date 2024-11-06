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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب أليانز أرينا في ألمانيا مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في مواجهة نظيره فريق بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر الجاري.

تلعب مباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من لقاءات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال اوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وتنقل مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.